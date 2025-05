Casting continuo, Roma a caccia dell'allenatore: niente Espirito, in rialzo Sarri

LEGGO (F. BALZANI) - La questione legata alla nomina del prossimo allenatore della Roma fa impallidire conclavi e corse presidenziali e si è arricchita di altri colpi di scena. Ieri, per di più, anche l'apparizione di José Mourinho a Fiumicino e che ha alimentato sogni di ritorno subito stroncati. Da ieri, anche Nuno Espirito Santo è uscito dalla corsa. L'unica certezza è che la Roma si è vista rifiutata da Fabregas e questo ha complicato i piani, tanto da poter portare ad un ripensamento su Sarri o Allegri, i due grandi svincolati che ancora non sono stati contattati. Ieri, però, le voci sull'ex Lazio sono aumentate. Occhio anche alla pista estera che porta a Hutter del Monaco.

Se la Roma dovesse entrare in Champions League, sarebbe più facile trattenere Svilar e Ndicka e avrebbe maggiore libertà sul mercato. Claudio Ranieri non ha ancora recuperato Dovbyk che proverà a tornare in gruppo domani dopo il problema muscolare accusato prima del Milan. Intanto Ghisolfi lavora anche sul mercato dei riscatti: vicina la cessione di Dahl a titolo definito al Benfica per 13 milioni, mentre, Gourna-Douath dovrebbe restare a Trigoria a patto di trovare un nuovo accordo con il Salisburgo.