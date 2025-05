Casinò Champions: Juve, Roma e Lazio puntano pesante. O la va o la spacca

È come una puntata al casinò quest'ultima giornata di campionato per Juventus (impegnata a Venezia), Roma e Lazio: in palio la qualificazione alla prossima Champions League (...), o le consolazioni di Europa League e Conference. Una sfida decisiva, specialmente per i bianconeri, che avevano inserito i primi quattro posti come obiettivo primario (...).

Fallire l'obiettivo Champions, (...) sarebbe traumatico per la Juventus. "Servono testa e cuore", ha dichiarato ieri il tecnico Igor Tudor, chiamato a raddrizzare la stagione. "Bisogna sudare fino alla fine. È una partita importante (...)." Una sfida resa più complessa dalle assenze in difesa per la Juve. In attacco, però, ci sarà talento con Conceicao e Yildiz a supporto di Kolo Muani (...).

Si guarderanno i risultati dagli altri campi, in particolare da Torino-Roma e Lazio-Lecce. (...) Non sono esclusi arrivi a pari punti: in quel caso, Juventus e Roma sarebbero in vantaggio sulla Lazio. Tra bianconeri e giallorossi, a parità di punti, conterebbe la differenza reti generale e i gol segnati, parametri che al momento favoriscono la squadra di Tudor (+22 contro il +19 della Roma; 55 gol fatti contro 54). (...) "Manca l'ultimo step e non dobbiamo sbagliarlo", ha aggiunto Tudor.

Insegue invece un sogno la Roma, che Ranieri ha risollevato dalla zona retrocessione. "Il Torino per DNA è una squadra che lotta sempre", ha affermato il tecnico giallorosso, respingendo l'idea di un impegno più facile rispetto a Venezia e Lecce (...). Confida in una sorpresa la Lazio (...). "Dobbiamo giocare al massimo l'ultima partita", ha detto Pedro, "abbiamo ancora la possibilità di conquistare un posto in Champions". La Juventus resta comunque favorita. (...) Essere arrivati a giocarsi tutto all'ultima giornata è già una mezza delusione per i bianconeri; si vedrà se sarà fatale.

(corsera)