Caro Claudio, non basta un applauso

Un applauso. Inutile cercare altre fotografie, perché è qui, in un applauso, unanime, vero, emozionante, commovente, il senso della meravigliosa storia di Claudio Ranieri. Come l'applauso che quella sera all'Olimpico, la sua Roma contro il Leicester nella semifinale di Conference League, gli tributarono i tifosi delle due squadre di fronte al quale Sir Claudio - anzi noi preferiamo Sor Claudio - non fece nulla per nascondere le sue lacrime. [...] Ranieri ha attraversato in panchina quasi 40 anni di calcio, prima stagione nel 1986 a Lamezia, senza mai tradire la sua natura di gentiluomo. [...] Dovunque è andato ha lasciato un segno, dal Valencia che con lui ha cominciato a vincere al Chelsea in cui ha messo le basi di un grande ciclo (Lampard è stato una sua invenzione), dal Cagliari che ha riportato e poi tenuto (per due volte) in Serie A alla sua Roma che ha rigenerato dopo periodi di buio. [...] È stata una storia meritatamente meravigliosa per il tecnico che gli inglesi hanno chiamato il tinkerman, l'aggiustatore. [...] La garanzia di romanismo, augurandosi che alla sua Roma, faccia l'ultimo regalo, conservando quell'Europa che ormai fa parte del suo dna. Chapeau, Sor Claduio.

(P. Torri - La Repubblica)