Calciomercato Roma, idea Gasperini per il Napoli: è la prima alternativa ad Allegri. Occhio anche alla Juventus in caso di 'no' di Conte

Nonostante la vittoria dello scudetto, il Napoli potrebbe cambiare nuovamente allenatore. Come accaduto con Luciano Spalletti, anche Antonio Conte potrebbe lasciare i partenopei dopo aver vinto il quarto campionato della storia del club. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, in caso di addio dell'ex Juventus il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiudere in fretta per Massimiliano Allegri: con il tecnico livornese c'è già una promessa di un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) a 6 milioni netti a stagione, ma sulle sue tracce ci sono anche l'Inter (primo nome in caso di addio di Simone Inzaghi), Milan e Roma. Il numero uno del Napoli ha quindi già pronte delle alternative qualora saltasse Allegri e la prima è Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta è molto vicino ai giallorossi, ma occhio anche alla Juventus in caso di un clamoroso ripensamento da parte di Conte.

(Libero)