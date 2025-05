Bella Roma, Milan alla deriva

Nello stadio dove mercoledì ha perso la Coppa Italia, il Milan ha visto azzerarsi definitivamente le possibilità di giocare in Europa il prossimo anno. Il ko contro la Roma, in piena corsa per il quarto posto e ora quinta davanti alla Lazio, è la pietra tombale su una stagione definita dall'ad Furlani disastrosa. [...]

Ben più importante ai fini della classifica la trasferta di Torino dei giallorossi che per disputare la prossima Champions, oltre a conquistare i tre punti con i granata di Vanoli, devono sperare in una mancata affermazione della Juventus a Venezia.

Ranieri, che a inizio e a fine partita si è commosso per l'omaggio della sua gente, è stato bravo a rialzare subito la squadra dopo la contestata sconfitta di Bergamo. La vittoria di Mancini e compagni è stata meritata, anche se meno scontata rispetto a quello che farebbe pensare il 3-1 finale perché il Diavolo, nonostante i settanta minuti giocati in inferiorità numerica per la sciocca espulsione di Gimenez, ci ha provato prima di essere punito dai soliti errori individuali: Tomori sull'1-0 e Maignan sul 2-1. La gara insomma è stata la fotografia della stagione per un Milan che ha bisogno di chiudere questo 2024-25 e di iniziare con nuove basi (e volti nuovi) la prossima stagione. Prenda esempio dalla Roma e da Sir Claudio: l'allenatore giusto al posto giusto può fare la differenza. [...]

Su calcio d'angolo di Soulé, Mancini ha colpito la palla di testa senza che l'inglese lo contrastasse e l'ha infilata nella stessa rete dove Ndoye mercoledì aveva spedito il pallone dell'1-0. [...] La Roma, che pensava di controllare il ritmo, è rimasta sorpresa dall'intraprendenza di Jimenez e Joao Felix, protagonisti con la loro velocità nell'azione del pari nata da uno splendido filtrante di Pulisic e conclusa dal tap in vincente del portoghese dopo che Svilar in uscita aveva stoppato lo spagnolo. [...] I rossoneri sono andati ancora vicino al 2-1 con un tiro alto di Reijnders, ma alla lunga l'inferiorità numerica e la stanchezza per la finale di Coppa Italia di mercoledì hanno pesato. Il Diavolo ha così incassato il 2-1 su una punizione di Paredes, abile a sorprendere Maignan e la barriera che il portiere francese ha piazzato male. [...] A segnare invece è stata ancora la Roma, con la botta del 3-1 di Cristante che ha dato il via alla festa finale per Ranieri, capace dal suo arrivo di tenere un ritmo da scudetto. [...]

(gasport)