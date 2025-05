Atalanta-Roma: Lookman ancora in bilico, ma dal club filtra ottimismo per il recupero

Lookman vuole esserci. [...] Il fantasista nigeriano, che venerdì a Zingonia non si era allenato in gruppo per un fastidio infiammatorio al tendine d’Achille destro, ieri mattina è tornato a lavorare per la delicata sfida con la Roma, domani alle 20.45 al Gewiss Stadium. Si è allenato in forma individuale, ma dalla società filtra ottimismo: oggi potrebbe essere recuperato in extremis per la lista dei convocati, che uscirà dopo la rifinitura di scena nel pomeriggio, e per un posto da titolare nell’attacco di Gasperini. [...]

Senza Hien, squalificato, e Cuadrado, infortunato, Gasp lancia Kossounou con Toloi e Djimsiti. De Roon dovrebbe rimanere con Ederson a centrocampo, arretrerà solo in caso di partenza dalla panca di Toloi, con Bellanova e Zappacosta sulle fasce. In attacco, con Retegui (a caccia del 25° gol dei record per l’Atalanta in Serie A) e De Ketelaere, proverà ad esserci Lookman. Nella ripresa spazio a Brescianini e a Pasalic, jolly per la mediana se de Roon arretrerà. [...]

(Corriere di Bergamo)