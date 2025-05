ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ranieri non cambia nulla, lotta a tre per sostituire Pellegrini

Questa sera la Roma si gioca tutto. I giallorossi saranno impegnati a Bergamo contro l'Atalanta e hanno una possibilità incredibile. Vincendo, infatti, la squadra di Ranieri scavalcherebbe Lazio e Juventus e si porterebbe al quarto posto in solitaria. Non sarà facile battere Gian Piero Gasperini, anche se il ruolino di marcia in casa propria è a dir poco raccapricciante. Claudio Ranieri non si scompone e sa che non bisogna prendere la partita sottogamba. Il tecnico di San Saba è pronto a riconfermare gli stessi 11, 10 a causa dell'infortunio di Pellegrini, che sono scesi in campo contro Fiorentina ed Inter. Per sostituire il capitano, è lotta a tre tra Pisilli, Gourna-Douath e Paredes.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Paredes, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.

TUTTOSPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.

IL MESSAGGERO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Angelino; Pisilli; Dovbyk, Shomurodov.

IL ROMANISTA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.