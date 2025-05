Atalanta-Roma: la moviola dei quotidiani. Contatto minimo tra Pasalic e Koné, ma restano tanti dubbi sull'intervento del VAR

La Roma torna a perdere dopo 19 risultati utili consecutivi in Serie A e cade 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta nel delicatissimo scontro in chiave Champions League. Prestazione insufficiente per l'arbitro Simone Sozza, il quale è stato giudicato negativamente anche dai quotidiani (media voto 5.12). L'episodio principale riguarda il contatto tra Manu Koné e Mario Pasalic: il centrocampista della Dea sbaglia l'intervento e intralcia la corsa del giallorosso con un tocco all'altezza del ginocchio, il direttore di gara assegna il rigore ma poco dopo cambia la decisione in seguito al richiamo del VAR.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

Partita non brillantissima per Sozza. [...] Angelino serve Koné che entra in area e, affrontato da Pasalic, finisce giù: Sozza vede il contatto e fischia rigore. Le immagini mostrano Pasalic che affonda l’intervento ma non tocca mai il giocatore della Roma che poi, per dinamica, gli finisce addosso. Vero, Koné sta andando verso la porta e Pasalic sembra frapporgli ostacolo (motivo per cui live si può dare sempre rigore), ma è anche vero che al momento dell’intervento dell’atalantino, ci sono trenta centimetri fra le due gambe. La domanda: se l’OFR è corretta qui, perché altre volte non s’è fatto come sostiene Ranieri? [...]

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5

[...] Nella ripresa, al 18’ Sozza assegna rigore dopo un contrasto fra Koné e Pasalic, ma Abisso lo richiama al monitor: è il giocatore francese che sembra andare verso l’avversario. Il contatto c’è ma è minimo, per questo motivo l’arbitro non estrae il giallo per simulazione.

IL TEMPO - VOTO 5.5

[...] Non mi è piaciuta la sua gestione tecnica, confusionaria soprattutto nel finale. Sceglie di tenere una soglia del fallo discretamente bassa fin dall'inizio, fischiando molti falli. [...] Sozza concede un calcio di rigore alla Roma per un presunto contatto tra Pasalic e Koné, revocato però dopo consulto al monitor (On Field Review). È vero che il centrocampista croato sbaglia l'intervento ed è in ritardo, ma poi pianta il piede a terra fermandosi in tempo e non affondando il contrasto. [...] La sensazione è che sia troppo lieve per un penalty. Ci sta quindi non assegnare rigore dal campo, ma rimangono forti dubbi circa l'uniformità di giudizio del VAR. In altri casi in cui c'è stato un contatto basso, mediamente più oggettivo di uno alto, è stata confermata la decisione di campo. Nel finale, la polemica per un fischio anticipato, con le proteste di Ranieri che viene anche ammonito. L'allenatore giallorosso però ha ragione. Il pallone esce a 94:53, con 7 secondi di anticipo rispetto allo scadere dei 5 di recupero. Sozza completa un silent check per una presunta irregolarità - ma Djimsiti la prende di faccia e non di braccio - ma non fa battere alla Roma il calcio d'angolo, sbagliando.

IL ROMANISTA - VOTO 5

[...] Koné, liberato in area da Angeliño, arriva a contatto con Pasalic in corsa. Sozza concede il rigore ma viene richiamato da Abisso, al Var, per on field review. Il tocco con il piede, evidentemente visto da Sozza non c’è, ma Pasalic, che sbaglia l’intervento e tocca Koné - che altrimenti andrebbe in porta - che, in caduta, rovina a terra. L’articolo è il 12, che regola falli e scorrettezze: «è da considerare punibile il calciatore che con il corpo impedisce la progressione dell’avversario o ostacola un avversario venendo a contatto con lui». Quante volte ci hanno detto che se l’arbitro vede un contatto si dovrebbe lasciare a lui l’interpretazione di intensità e quindi debba prevalere la scelta del campo? Anche in questo caso “arbitra” Abisso e, forse, fa sbagliare Sozza. [...] Gestisce male il recupero finale: assegna 5 minuti (nonostante i 3 minuti di check) e non fa battere - inspiegabile - l’angolo finale per la Roma che assegna a 8 secondi dal termine del recupero.