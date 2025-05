Atalanta, lesione del bicipite femorale destro per Cuadrado: out contro la Roma

Non arrivano buone notizie in casa Atalanta, in vista dell'importantissima sfida di lunedì sera contro la Roma di Claudio Ranieri. Contro il Monza infatti l'esterno colombiano Juan Cuadrado era uscito per infortunio e gli esami strumentali di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il 36enne salterà quindi sicuramente la sfida contro i giallorossi e non è da escludere che abbia chiuso anticipatamente la propria stagione.