Arriverà un tecnico a cui serve la tutela?

[...] Lo straordinario caso dell'allenatore della Roma. Da quando l'attuale tecnico Claudio Ranieri ha deciso che non avrebbe più preso in considerazione alcuna proposta di rinnovo contrattuale per continuare ad allenare la squadra, non ha sbagliato più una mossa e la Roma ha risalito la classifica. [...] Sir Claudio è andato talmente bene garantendo un rendimento da primato in classifica nel girone di ritorno tale che anche i Friedkin hanno pensato di confermarlo almeno per un altro anno su quella panchina, prima che lo stesso Ranieri spazzasse via ogni dubbio, comunicando - privatamente e pubblicamente - la sua indisponibilità a proseguire l'avventura in panchina. [...] Anche sul mercato sarà difficile autorizzare una rivoluzione, considerando che il cammino negli ultimi quattro mesi di campionato dimostra che la squadra di base è molto forte. [...]

Ma il vero mistero che rende questa serie così attraente è proprio sul nome del sostituto di Ranieri. Ogni giorno c'è un indizio diverso. Ieri è arrivato l'ultimo, che è stato capace di spostare da solo tutte le indicazioni verso Cesc Fabregas. [...] "Verrà un nuovo allenatore - ha detto Ranieri - e dovrà avere tempo. Farà un anno con me e avrà così la possibilità di conoscere tutto". [...] Chiaro che tra tutti i nomi fatti più o meno recentemente, i vari Allegri, Sarri, Ancelotti, Gasperini e Pioli non sembrano profili che hanno bisogno della tutela di Ranieri. [...] Domandina finale: ma se devi prendere un giovane di talento, e ne hai già uno (il migliore di tutti) a libro paga, perché andarne a cercare un altro?

(il Romanista - D. Lo Monaco)