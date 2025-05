Alta pressione

[...] Il quarto posto è lì, serve un altro sforzo, ma Claudio Ranieri alleggerisce la pressione. [...] "Veniamo dal basso, le pressioni ce le devono avere le altre che sono lassù dall'inizio", sostiene Claudio, con quel solito ghigno da pretattica. [...] La Roma ora vede il quarto posto, ma non va detto, appunto, lui non vuole il peso addosso, lo lascia ad altre. "Siete voi a parlare di Champions, io parlo solo di lavoro". [...] "La Fiorentina? Una signora squadra, ha buonissimi giocatori, grande qualità e dovremo fare una super partita". Come sempre, come quella di San Siro. Ranieri se portasse la Roma in Champions, dopo l'inizio di stagione disastroso, avrebbe un posto fisso nel cuore dei tifosi. [...]

Neanche il piazzamento in Champions lo convincerebbe a restare un altro anno. "Non c'è nulla che mi farebbe cambiare idea. Amo la mia squadra, i miei colori ma se restassi sarebbe uno sbaglio per la Roma. Verrà un nuovo allenatore e dovrà avere il tempo per conoscere tutto. Lo aiuterò in ogni cosa che mi domanderà". [...] Che sia un tecnico giovane (Fabregas) o più esperto (Pioli o Gasperini), avrà comunque bisogno di sostegno e nel tempo sarà chiamato a vincere. [...] Ranieri è concentrato su questo rush finale: domani la Fiorentina, poi Atalanta, Milan e Torino, una corsa tutta d'un fiato. [...]

(Il Messaggero)