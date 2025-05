Allegri, sorpasso Milan

Tutti pazzi per Allegri. Era finito nel dimenticatoio dopo l'ultima stagione alla Juventus ed ora è l'allenatore più ambito della Serie A. Ora ad essere in vantaggio è il Milan, con i rossoneri che hanno approfittato dell'incertezza di Conte (che si è preso qualche giorno per decidere il suo futuro al Napoli) per affondare il colpo. [...] Appena intuito che il Bologna avrebbe accontentato Italiano, il Milan ha subito virato sul tecnico livornese. Tre ore di colloquio necessarie al fine di sottoporre una bozza di intesa basata su un accordo triennale da 5 milioni più bonus. Allegri si è preso qualche ora di riflessione. Da una parte il Napoli con la Champions League e i rinforzi di De Bruyne e David, dall'altra il Milan senza coppe e in una città che già conosce oltre che pressioni minori. [...]

(corsera)