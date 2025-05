Agenda Roma: stadio, mister e Ranieri. I Friedkin attesi in città

LEGGO (F. BALZANI) - Un'agenda fitta con due date cerchiate in rosso: la presentazione del progetto stadio e Roma-Milan, ultimo match casalingo della stagione e ultima partita all'Olimpico di Claudio Ranieri. I Friedkin sono sbarcati in Europa per osservare da vicino l'ultimo tratto della corsa Champions e pianificare il futuro. Il jet dei proprietari è atterrato ieri in Svizzera e presto dovrebbe far rotta su Roma dove lunedì inizieranno gli scavi archeologici a Pietralata. Cioè, l'ultimo step prima della presentazione del progetto stadio. [...] Dopo la sfida con l'Atalanta si capirà di più in merito al possibile approdo in Champions. Da quello dipende il budget di mercato e anche la scelta del prossimo allenatore con Allegri che ha ripreso quota. [...]