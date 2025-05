Addio alla Primavera: Renato Marin al Psg e Levak va all'Inter

A Trigoria, una stagione intera di incertezze dirigenziali e decisioni rinviate sta presentando il conto: i migliori talenti del settore giovanile giallorosso hanno iniziato a cercare nuove opportunità, e ora è tempo di addii, a parametro zero.

Renato Marin, portiere classe 2006 considerato tra i più promettenti in Italia, ha già firmato un contratto quinquennale con il Paris Saint-Germain, un trasferimento che diventerà ufficiale il 1° luglio, senza alcun indennizzo per la Roma. Marin non veniva convocato da gennaio, (...) dopo l'interruzione definitiva delle trattative per il rinnovo. (...) Una frattura nata anche da questioni contrattuali e benefit tagliati (...).

Destino simile per Lovro Golic, pilastro della difesa della Primavera. Anche per lui, dopo lo stop alle trattative per il rinnovo, è arrivata l'esclusione dalla rosa (...). A giorni è attesa la firma con un nuovo club, con diverse squadre di Bundesliga interessate. Sergej Levak, invece, (...) si appresta a giocare le ultime partite in giallorosso prima di trasferirsi all'Inter.

Ha già salutato la Roma anche Giulio Misitano, attaccante classe 2005 autore di una stagione prolifica (...), che ha firmato con l'Atalanta per giocare nella squadra Under 23 (...). Matej Ivkovic, infine, era stato il primo a lasciare Trigoria, ceduto gratuitamente alla Sampdoria a gennaio.

Per un'intera stagione, questi giovani talenti non avrebbero ricevuto attenzioni concrete dalla dirigenza: nessun incontro, nessun piano, nessuna proposta, nonostante il loro valore. (...) Con le dimissioni di Tiago Pinto e la fine della gestione Souloukou, la Roma è rimasta priva di figure operative nel settore sportivo, (...) e anche il lavoro preparatorio dei dirigenti del vivaio sarebbe stato accantonato. Il DS Ghisolfi avrebbe tentato di ricucire la situazione solo in autunno, (...) ma per molti era ormai troppo tardi. (...) Della promettente nidiata dei 2006, al momento, solo Mattia Mannini e Alessandro Romano hanno rinnovato i loro contratti.

(Repubblica)