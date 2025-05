Addio a Le Fée. Dal Sunderland oltre 18 milioni

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Una rimonta che può valere 24 milioni. Ieri pomeriggio a Wembley, nella finale dei playoff di Championship, il Sunderland ha conquistato la promozione in Premier League (...). Il gol del 2-1, realizzato al 95', ha fatto scattare l'obbligo d'acquisto di Enzo Le Fée da parte dei Black Cats. Il francese - acquistato da Ghisolfi la scorsa estate per 23 milioni di euro - si era trasferito in Inghilterra a gennaio con la formula del prestito oneroso (...) e riscatto obbligatorio in caso di promozione (...). La Roma incasserà quindi 18 milioni più 6 di bonus. Due di questi scatteranno facilmente (...), mentre gli altri quattro sono vincolati alla permanenza del Sunderland in Premier nelle prossime due stagioni. I giallorossi hanno conservato anche un 10% sulla plusvalenza in caso di futura cessione del centrocampista.