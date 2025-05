A Bergamo per il quarto posto. Ai Friedkin servono i fondi Uefa

Cinque squadre e tre partite per giocarsi il quarto posto in classifica. E una lotta Champions serratissima quella in cui si è inserita prepotentemente la Roma, dopo la striscia (aperta) di 19 risultati utili consecutivi. Con la vittoria contro la Fiorentina è arrivato l'aggancio al quarto posto, insieme a Lazio e Juventus. In attesa proprio della sfida di sabato all'Olimpico. La Roma sarà spettatrice interessata e privilegiata, visto che domenica scenderà in campo contro l'Atalanta conoscendo già il risultato di tutte le avversarie dirette. Ranieri continua a non voler parlare di Champions, «non mi interessa, penso alla sfida di Bergamo». (...) Un obiettivo fondamentale per tornare ad altissimi livelli, come richiesto dai Friedkin fin dal primo giorno. Sarebbe la prima volta per la proprietà texana che guarda con attenzione all'appeal internazionale del club. E ai conti. Cruciali in questa fase di fair play finanziario. Il solo accesso alla Champions League vale un assegno di 60 milioni di euro. A cui aggiungere i premi per le 8 partite del girone e gli incassi delle 4 partite da giocare all'Olimpico. (...)

(La Repubblica)