Vieri: "Non capisco perché i Friedkin non facciano tre anni di contratto a Ranieri"

TUTTOSPORT - Christian Vieri, ex attaccante di diverse squadre di Serie A, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo e si è soffermato anche sui temi relativi ai colori giallorossi. Ecco le sue parole:

Chi va in Champions?

«Per me l’Atalanta non avrà problemi e finirà al terzo posto. Ora che i bergamaschi non hanno più partite di Coppa, ci sarà Gasperini che li spaccherà in due nel corso della settimana con super allenamenti. Per il quarto posto invece sarà una corsa aperta dove non immagino una favorita in particolare. Vediamo cosa succede».

Parliamo della Roma.

«Fatemi la cortesia di scrivere bene questo concetto. Non capisco perché i Friedkin non facciano almeno tre anni di contratto a Claudio Ranieri. Da quando il mister ha preso in mano la squadra giallorossa ha fatto qualcosa di incredibile, fantastico. Al posto dei proprietari direi “Claudio, facci il favore di firmare questo contratto di tre anni, tanto non hai altro da fare!».

Come finirà la partita contro la Juventus?

«Come finirà non lo so, non sono mica Harry Potter! Io chiedo soltanto di farmi vedere tanti gol. Altrimenti mi annoio e guardo altri campionati. La gente vuole vedere spettacolo, vuole, vedere gol! Questa è la verità».