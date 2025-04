Verona, senti Zanetti: "Ora serve spingere sull'acceleratore"

Sta bene il Verona, giocatori, tifosi, ambiente, ed una classifica che ora fa ben sperare. In questo campionato, gli scaligeri non sono mai arrivati a quattro risultati utili consecutivi, ma, la loro striscia si scontra con quella della Roma, imbattuta ormai da 16 giornate. Ieri in conferenza stampa ha parlato Paolo Zanetti: "La Roma ha giocatori straordinari e lo dimostra nell'ultimo periodo. È una squadra che con questo mister sarebbe seconda. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e dimostrare di essere solidi. È il momento di spingere di più". [...] Il tecnico ha recuperato Suslov, Serdar, Niasse e Sarr. [...]

(gasport)