Si sa, è noto e ormai fin troppo banale: il derby non è una partita come le altre. [...] Sarà un caso che la Lazio ha cominciato a perdere colpi proprio dopo il derby dell'andata, quando - prima di giocarlo - aveva quindici punti in più della Roma e [...] ora ne ha solo due. [...] Quello che dice Ranieri è corretto e vale sempre, specialmente in questo derby; e vale anche per Baroni. "Basta vincere, anche con un colpo di fortuna": questo è il manifesto da esporre. Troppo importante la conquista dei tre punti, al di là della supremazia territoriale che, in questo momento, è fine a se stessa. [...] Conta provare ad andare in Champions, perché oltre alla bellezza di esserci c'è anche la sostanza, una cinquantina di milioni, spiccio in più o in meno, da mettere nelle tasche. [...]

Ranieri deve completare il (capo)lavoro e, in caso di addio (e non solo dal ruolo di allenatore), farsi pure rimpiangere. E' il derby del rischio: rischiare per vincere, rischiare di vivere anche le conseguenze di una sconfitta. [...] Non sarà solo la partita dei due allenatori, che possono fino a un certo punto. Castellanos ha il peso di scendere in campo come l'uomo della provvidenza; Pellegrini come il Delvecchio dei nostri giorni; [...] Siamo partiti dalla banalità della "partita non come le altre", finiamo con un'altra: è come una finale. Sì, stavolta è proprio vero: vale tutto. Non fateci vedere un pareggio, rischia di non essere utile. [...]

(Il Messaggero)