Un'estate in giro per il mondo: tra USA e ritorno in Inghilterra

Aumenta l'attesa per l'annuncio del nuovo allenatore. In lizza ci sono Pioli, Farioli e Fabregas. Lo spagnolo, però, sembra intenzionato a continuare ancora un anno con il Como. Attenzione, però, alla sorpresa Dan Friedkin. É assente da Roma da settembre e a maggio potrebbe far ritorno nella Capitale per la sfida contro il Milan, l'ultima stagionale allo stadio Olimpico. I tifosi si stanno preparando per omaggiare Claudio Ranieri che da giugno prenderà il posto di senior advisor. Nel frattempo, però, si inizia a programmare anche l'estate. Oltre alla tournée negli Stati Uniti, in ballo c'è anche un ritiro in Inghilterra. Ad agosto, invece, è in programma un'amichevole con la Sambenedettese. Capitolo mercato: proposto il difensore Simic, centrale classe 2005 che ha come agente Riso. La sua valutazione è di circa 8 milioni di euro. [...]

(Il Messaggero)