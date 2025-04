Una volata mai vista. Dalla Dea al Milan: 7 sorelle in corsa per 5 posti in Europa

Affascinante, combattuto, entusiasmante, il testa a testa per lo scudetto è un film in qualche modo già visto. [...] Molto più intrigante e inedita la corsa alle coppe. Escludendo un quinto slot in Champions via ranking Uefa come quest'anno, [...] resterebbero a disposizione cinque posto in Europa per sette sorelle: dall'Atalanta, terza, al Milan, nono, passando per Bologna, Juve, Roma, Lazio e Fiorentina, tutte racchiuse in undici punti. Una volata mai vista. [...] Se il campionato finisse oggi, avremmo Inter, Napoli, Atalanta e Bologna in Champions; Juve e Roma in Europa League; Lazio in Conference. Tutto chiaro, tutto in bilico. [...]

Calendario alla mano, il percorso più complicato sembra quello di Ranieri che incontra Juve, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan e, per non farsi mancare niente, anche il Torino. [...] Lotta dura senza paura, ma con bonus. Perché le sette italiane (di diritto) possono diventare anche nove. Addirittura dieci, ma servirebbero condizioni improbabili: Lazio e Fiorentina al nono posto e sorpasso alla Spagna nel ranking Uefa.

