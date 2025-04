Una vittoria su 12 contro le big. Per l'Europa serve di più

Il problema è iniziato con Paulo Fonseca, sei anni fa, per poi proseguire con José Mourinho, Daniele De Rossi e Ivan Juric. Sembra quasi una maledizione o anche solo un virus che ha contaminato Trigoria e non ne vuole sapere di andar via. Sta di fatto che anche uno dal cammino dorato come Claudio Ranieri non ne è risultato immune, con la Roma che fatica (e quanto...) negli scontri diretti anche sotto la sua gestione. Un malessere continuo, che ha contraddistinto il cammino di tutti gli ultimi allenatori giallorossi. (...) Considerando le prime nove squadre della Serie A, quelle che arrivano dalla vetta occupata da Inter e Napoli fino al Milan, la Roma finora ha giocato 12 scontri diretti. Vincendone - appunto - solo uno, il derby di andata. Per il resto sei pareggi e 5 sconfitte, con una media punti di 0,75, la peggiore in assoluto tra le prima nove, se si eccettua appunto il Milan, l'unica formazione capace di fare peggio dei giallorossi. In vetta a questa speciale «classifica avulsa» c'è il Napoli con una media di 1,87, seguito dalla Fiorentina (1, 64). L'Inter, prossimo avversario dei giallorossi, è quinta, ma ha comunque una media di 1,43 a partita, di fatto quasi il doppio dei giallorossi. Ma se è inutile piangere sul lat-te versato, è anche vero che per la Roma adesso c'è l'obbligo di cambiare marcia. Perché se vuole centrare un posto nell'Europa del prossimo anno (Champions, Europa League o Conference che sia) i giallorossi hanno bisogno di invertire rotta. Già, perché le prossime 4 partite sono proprio degli scontri diretti: Inter fuori, Fiorentina in casa, Atalanta fuori e Milan in casa. (...)

(gasport)