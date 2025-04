Una signora partita

Rieccolo quel vecchio sapore di Roma-Juve. Quando in palio c'era sempre qualcosa e quando era diventato quasi un derby. Ne sono successe di tutti i colori e la costante è stata uno stadio incredibile tappezzato di giallo e rosso, come lo sarà domenica sera. Ne sono successe tante, quasi da farci una serie televisiva, e questo weekend si torna a giocarsi qualcosa: la Champions League. La Roma dall'arrivo di Ranieri ha una marcia da scudetto ed è ad un passo dal riacciuffare anche la Juventus in classifica. [...]

Una sfida sempre stata considerata tra il giusto e lo sbagliato, a interpretazione del tifoso. Di episodi compromettenti ne sono capitati, come Zeman che accusa i bianconeri di doping, o, Montella che inveisce contro l'arbitro insinuando che stia fischiando tutto a favore della Vecchia Signora. [...] Roma-Juve, poi, è spesso stata legata anche a Francesco Totti, soprattutto quando fece arrabbiare l'amico Del Piero mostrando proprio ad Igor Tudor l'iconico "zitto, ne hai presi 4: vai a casa". E sempre il capitano, con un missile terra aria, trafisse l'amico Buffon regalando la vittoria ai suoi. Insomma, Roma-Juve è sempre Roma-Juve e lo sarà anche domenica.

(Il Messaggero)