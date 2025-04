Una Joya per il derby, Soulé e Pellegrini: la Roma adesso cerca il vice Dybala

A Lecce hanno giocato Soulé e Pellegrini, con la Juventus, invece, El Shaarawy e l'argentino. Domenica arriva la Lazio e Claudio Ranieri sta ancora cercando il vice Dybala. [...] In questo momento, i favoriti per una maglia da titolare sarebbero gli stessi che sono scesi in campo contro il Lecce, Soulé e Pellegrini. [...] Molti si aspettano che senza Dybala, sia proprio il classe 2003 a dover far fare il salto di qualità alla Roma, ma, Matias attualmente è ancora acerbo e individualista. Spesso si intestardisce e cerca troppo spesso l'uno contro uno. Pellegrini, invece, proprio contro la Lazio ha offerto la sua miglior prestazione stagionale e Ranieri va verso la sua conferma. [...] El Shaarawy non ha giocato male contro la Juventus, andando anche vicino al gol, e potrebbe essere una buona opzione anche in fase difensiva. Baldanzi, infine, è bravo negli spazi e a saltare l'uomo, ma, parte indietro rispetto agli altri poiché non sembra avere l'esperienza giusta per giocare una gara del genere. [...]

(gasport)