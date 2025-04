Una corsa mai vista: 6 squadre in 6 punti

La corsa alle coppe più avvincente dall'era dei tre punti. In cima, aggrappate al sogno Champions, ci sono ben sei squadre in 6 punti. [...] La Juventus ha cinque avversarie: l'Atalanta, il Bologna, la Lazio, La Roma e la Fiorentina. Inter e Napoli, intanto, si lottano lo scudetto. [...] Alla 32esima giornata sono in programma Atalanta-Bologna e Lazio-Roma, alla 33esima Bologna-Inter e Milan-Atalanta, alla 34esima Inter-Roma. Ad inizio maggio, invece, la Juventus avrà il Bologna e la Lazio prima del finale contro Venezia e Udinese. I ragazzi di Tudor sono quelli che troveranno forse la strada più spianata con solo due big match, Gasperini e Baroni tre, Italiano quattro e Ranieri addirittura cinque. [...]

(corsport)