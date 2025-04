Un altro fondo si avvicina al Monza. Tratta Baldissoni

Con la Serie B ormai all'orizzonte - la retrocessione aritmetica potrebbe arrivare già in questo weekend - si potrebbe velocizzare il cambio di proprietà in casa Monza. [...] Questa volta come riferimento italiano nell'operazione c'è Mauro Baldissoni. Si tratta di un volto noto all'interno del calcio italiano. Avvocato, romano, è stato prima direttore generale e poi amministratore delegato della Roma. Quello che filtra in queste ore è che la trattativa sia avviata ma comunque ancora in una fase iniziale. L'interesse di questo fondo americano è verificato anche se Fininvest al momento preferisce non commentare le indiscrezioni che circolano. [...] Le trattative tra il fondo americano e Fininvest sono in corso da alcuni giorni. L'idea iniziale degli investitori in arrivo dagli Stati Uniti sarebbe quella di iniziare con una quota intorno al 65-70% per poi arrivare all'acquisizione totale del club. E secondo le prime ricostruzioni Adriano Galliani resterebbe al centro del progetto a livello operativo come amministratore delegato. [...]

(Gasport)