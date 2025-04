La Juve e un altro derby: ultime chiamate per capitan Pellegrini

Per Lorenzo Pellegrini è l’ultima chiamata. Il capitano della Roma vive una stagione complicata, tra esclusioni, incertezze sul futuro e un ruolo sempre più marginale. I numeri parlano chiaro: 39 presenze totali, ma solo 22 da titolare, con 3 gol e 3 assist. (...) Domenica contro la Juventus potrebbe partire dall’inizio al posto dell’infortunato Dybala, ma il ballottaggio con Baldanzi e Shomurodov resta aperto. Intanto le voci di mercato tornano insistenti: l’Inter segue Pellegrini, mentre la Roma guarda sempre a Frattesi. (...) Il futuro del capitano dipenderà anche dal prossimo allenatore, che dovrà decidere se puntare su di lui o spingere per una cessione. Il nome del tecnico giallorosso per la prossima stagione resta un’incognita, con Allegri, Pioli e Mancini tra le opzioni sul tavolo.

(La Repubblica)