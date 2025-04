IL TEMPO (L. PES) - Sembrava l'alba di un nuovo inizio. Il gol sotto l'incrocio dopo un periodo buio e tante panchine. Ma Lorenzo Pellegrini è rimasto lì, a quel 5 gennaio. A quell'urlo liberatorio e a quell'abbraccio con i tifosi dopo il derby vinto. [...] Domenica c'è di nuovo la Lazio sulla strada della Roma e per il capitano giallorosso è per davvero l'ultima chiamata. Dopo la gara di inizio 2025 per il sette, un solo gol e appena sette presenze. Il futuro appare ormai sempre più lontano dalla Capitale, ma, l'ultimo acuto prima dell'addio potrebbe essere proprio contro i biancocelesti. Il derby è sempre stata la sua partita. Quel gol di tacco nel 2019, o la splendida punizione del 3-0 nell'unica stracittadina vinta da Mourinho. [...] Nessun contatto per il rinnovo di contratto né aperture di nessun genere sul futuro. Prima della rete del 5 gennaio, il calciatore era pronto ad andare in direzione Napoli. Gli azzurri potrebbero essere una buona opzione anche per giugno, quando potrebbe arrivare il momento dei saluti. [...] Saelemaekers tornerà ad agire da quinto e Soulé sembra ormai aver preso il posto di Dybala. Manca una maglia dietro a Dovbyk, sempre che Sir Claudio non opti per le due punte, e stavolta Pellegrini si candida. Dopo l'esclusione contro la Juventus, dove El Shaarawy non ha brillato, il numero sette avrà le sue chance. [...] La Roma si gioca tanto, se non tutto, almeno in ottica Champions. Un risultato diverso dalla vittoria farebbe decadere le ultime speranze di agguantare il terzo o quarto posto. [...]