Tripletta Almaviva nel segno di Totti

IL TEMPO (G. TUR.) - Tripletta da predestinato. Nel recupero disputato ieri mattina al Tre Fontane, la Roma Primavera ha sconfitto senza problemi 9-0 l'Udinese. A prendersi la scena è stato Mattia Almaviva, capace di realizzare tre reti in meno di dieci minuti. Si tratta della prima tripletta con la Primavera per il ragazzo classe 2006 che nel giorno del ritiro di Totti ricevette la fascia da capitano proprio dalla bandiera giallorossa. A fine maggio dello scorso anno, De Rossi gli concesse qualche minuto nell'amichevole disputata a Perth contro il Milan, per poi aggregarlo alla prima squadra durante il ritiro estivo. La squadra di Falsini ha ipotecato la qualificazione alla semifinale scudetto.