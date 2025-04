Trio futuro

Loro tre sicuri, il resto si vedrà. Gianluca Mancini; Kouadio Emmanuel Boris Koné, detto Manu; Matias Soulé. [...] 1) Mancini, se Pellegrini lascerà la Roma, diventerà molto probabilmente il capitano. [...] Mancio è un leader dello spogliatoio, è insostituibile e spesso è uno dei migliori, sia se al fianco ha un colosso come Hummels, sia se il colosso lo deve fare lui. [...] E' stato titolare da quando è arrivato, con Fonseca, poi con Mou, ora con Ranieri, e lo è stato pure con De Rossi e Juric. [...] Se è vero che Ndicka è una plusvalenza che cammina, è altrettanto realistico che Hummels se ne vada, così come Nelsson, e se è, infine, vero che l'adattato Celik come esterno dei tre centrali sta facendo bene ma resta un adattato, [...] la Roma deve ristrutturare la difesa. [...]

2) Su Koné il discorso corre sul doppio binario. Partiamo da quello più pericoloso: [...] una possibile cessione. E' chiaro che sul francese hanno messo gli occhi addosso grandi club, per cui se dovesse partire la Roma potrà almeno fissare il prezzo di suo gradimento. In caso contrario, il francese è uno di quei titolari che, con una stagione italiana sulle spalle, può alzare il livello qualitativo della squadra. [...] La Roma non deve lasciarselo scappare. Ne deve valere proprio la pena. [...] 3) Soulé. I soldi spesi per lui ci raccontano il futuro, suo e nella Roma. [...] Il nuovo allenatore dovrà essere bravo a non disperdere il patrimonio tecnico (ed economico) di Soulé e allo stesso tempo non bruciare le potenzialità della Joya che, come sappiamo, se sta bene, fa sempre la differenza. La Roma, insomma, il dopo Dybala ce l'ha in casa e si chiama Matias, che di Paulo è grande amico e da lui prende ispirazione. [...]

(Il Messaggero)