Totti in Russia: "Ingaggio a 6 cifre"

All'arrivo gli hanno messo tra le mani una maglia di colore azzurro con il numero 10. Come quella della Nazionale, anche se in Russia Francesco Totti rappresenterà solo se stesso. [...] L'ex fuoriclasse della Roma ha deciso comunque di partecipare come ospite d'onore all'International RB Award, l'edizione 2025 del Premio che si terrà presso il Palazzo della Ginnastica Irina Viner. [...] Un viaggio per il quale riceverà un compenso molto elevato.

"Senza dettagli, ma si tratta di un numero a sei cifre in euro", ha riferito il direttore generale del Bookmaker Rating (sponsor della serata) Asker Tkhalidzhokov riguardo al cachet riservato al Pupone. [...] Totti prima della partenza aveva cercato di spegnere le polemiche riguardo alla trasferta in un Paese protagonista di una guerra d'invasione: "Non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo". [...]

