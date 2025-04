Totti-Blasi, ora parla Iovino: "In aula l'uomo del caffè"

Proprio mentre la procura chiede l'archiviazione dell'indagine per evasione fiscale a carico di Francesco Totti, i riflettori si accendono su un altro capitolo spinoso della sua vita privata. E' il giorno di Cristiano Iovino, il supertestimone nel processo di separazione tra Ilary Blasi e l'ex capitano della Roma. Il personal trainer è atteso oggi in tribunale, al civile, convocato direttamente dal giudice. [...] Ma chi è Iovino? Secondo quanto da lui stesso dichiarato in un'intervista, avrebbe intrattenuto una relazione con Blasi durante il matrimonio della showgirl con Totti.

Una versione che contrasta nettamente con quella della conduttrice, la quale ha sempre sostenuto che si trattasse solo di una visita per un caffè a casa sua, a Milano. [...] Insomma, la separazione tra Blasi e Totti continua a occupare le cronache giudiziarie. [...] Inizialmente, il tribunale civile di Roma ha assegnato a Ilary la villa all'Eur e stabilito un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei figli. [...] Tuttavia, le divergenze tra gli ex coniugi persistono, soprattutto sul lato economico. [...]

(la Repubblica)