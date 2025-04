Torna Celik, ElSha spera. Rebus Cristante-Baldanzi

Il primo di sei big match da vincere per rimanere aggrappati al treno che porta in Champions. Roma-Juve è uno spareggio per l’Europa che conta e i giallorossi non possono permettersi passi falsi. Ranieri si aspetta una squadra pronta a lottare su ogni pallone e l’Olimpico (sold out) soffierà fortissimo. Potrebbe esserci anche Dan Friedkin che manca allo stadio dal 17 marzo dell’anno scorso. (...) Verso l’esclusione Hummels, dopo le parole d’addio a fine anno. A sinistra l’intoccabile Angeliño, mentre a destra El Shaarawy si candida per una maglia da titolare. Non gioca dal 1′ in campionato dal 9 febbraio col Venezia. Il rinnovo automatico è ad un passo, ma nei giorni scorsi alcuni club arabi hanno effettuati dei sondaggi. Davanti spazio a Soulé e Dovbyk. Artem cerca la prima rete su azione in un big match. Contro il Bologna aveva segnato su calcio di rigore. Torna Rensch tra i convocati, ancora out-per infortunio Saud. Spera Baldanzi (avanti nel ballottaggio con Pellegrini) in caso di 3-4-2-1. I rebus da sciogliere sono in mezzo al campo. Paredes torna dopo il turno di riposo al Via del Mare. Koné e Cristante si giocano una maglia vicino al centrocampista o potrebbero giocare insieme in caso di 3-5-2. In quel caso rischierebbe Baldanzi. Manu – tra i più brillanti nella prima parte di stagione – è parso appannato nelle ultime uscite. (...) Per ora si è affacciato il Dortmund e qualche club di Premier League. Ma è presto per pensare al futuro.

(Il Messaggero)