Torna Celik. Ballottaggio a centrocampo

IL TEMPO (L. PES) - Celik riprende il posto in difesa, una maglia per quattro a centrocampo. L’assenza di Saelemaekers per squalifica pesa come un macigno per Ranieri che sostituirà il belga, con ogni probabilità, chiedendo a El Shaarawy di agire sulla corsia destra. Per il resto solito assetto tattico con la difesa a tre e Celik pronto a riprendersi il suo posto permettendo a Mancini di spostarsi al centro e lasciando Hummels in panchina. Davanti a Svilar, a completare il terzetto, l’onnipresente N’Dicka mentre per il rientrante Rensch solo panchina e la possibilità di entrare nel finale. Angeliño agirà a sinistra mentre in mezzo al campo certi di una maglia Paredes e Koné. Tanti dubbi, invece, per l’ultimo posto tra mediana e tre-quarti. Baldanzi sembra leggermente favorito su Pellegrini mentre Cristante e Pisilli potrebbero rappresentare una soluzione per rinforzare il centrocampo con un 3-5-2. L’ex Soulé confermato nella posizione di Dybala e Dovbyk sarà l’unico centravanti.