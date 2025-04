Tentazione due punte. Pellegrini spera ancora

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Diverse opzioni al vaglio. A poco più di 24 ore dal derby, Ranieri riflette sulle soluzioni a disposizione per conquistare la sesta vittoria in altrettanti confronti con la Lazio. Il tecnico testaccino sta valutando l'idea del doppio centravanti dall'inizio, provata alcune volte nel corso della settimana. Spera in una maglia da titolare Pellegrini, che ha smaltito definitivamente il problema al polpaccio e punta ad incidere come all'andata. Con Dovbyk e Shomurodov in campo dal primo minuto, il capitano della Roma potrebbe agire alle loro spalle. Qualora Sir Claudio dovesse optare per un solo attaccante, il numero 7 giallorosso andrebbe ad occupare il classico ruolo di trequartista nel 3-4-2-1. Dubbi anche in mezzo al campo con Cristante, Paredes e Koné a giocarsi due posti. Il centrocampista azzurro ha ricevuto un elogio importante da Ranieri in conferenza stampa e potrebbe vedere il campo dall'inizio come con Lecce e Juventus. Meno incertezza per quanto riguarda il reparto arretrato. Celik dovrebbe ritrovare posto nel terzetto difensivo e lasciare spazio sulla corsia di destra a Saelemaekers, rientrate dalla squalifica. Oggi la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi in vista della gara di domani contro la squadra di Baroni.

Intanto nelle prossime settimane, il Benfica avvierà nuovi contatti con la Roma per il riscatto di Dahl (fissato a 8 milioni più 2 di bonus). Il club portoghese è intenzionato a superare il veto giallorosso per trattenere lo svedese. Dalla Germania, poi, spunta l'ipotesi di un ritorno di Hummels al Borussia Dortmund per disputare il Mondiale per club.