Ten Hag fa visita a Rensch

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Risolto il mistero ten Hag. L'avvicinamento alla sfida Champions di domenica scorsa tra la Roma e la Juventus è stato caratterizzato dall'arrivo nella Capitale del tecnico olandese. Sbarcato in mattinata a Fiumicino, l'allenatore esonerato dal Manchester United ad ottobre si è recato poche ore più tardi all'Olimpico dove ha assistito al pareggio tra i giallorossi e i bianconeri. Una presenza inaspettata che non ha fatto altro che alimentare le voci sulla sua possibile candidatura alla panchina della Roma per il prossimo anno. La motivazione reale è emersa nella giornata di ieri.

Erik ten Hag era semplicemente ospite di Rensch, non direttamente invitato dal club. Il tecnico ha allenato il suo connazionale per due stagioni all'Ajax, in cui nel 2022 militava anche l'altro giallorosso Salah-Eddine. Anche ieri, poi, ten Hag e il numero 2 della Roma hanno avuto modo di salutarsi a Trigoria, dove Ranieri ha diretto l'allenamento post Juventus. Nessuna conferma su un eventuale interessamento della Roma per il tecnico con smentite sia da Trigoria che dall'entourage dell'ex Manchester United. Giorno di riposo oggi per i giallorossi, che torneranno in campo domani per iniziare la preparazione del derby con la Lazio in programma domenica, sfida cruciale per continuare a sperare nella Champions.