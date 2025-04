Ten Hag a Roma: impressionato da Trigoria

Dopo aver assistito a Roma-Juventus dalla tribuna dell'Olimpico, Erik ten Hag ha passato qualche ora a Trigoria nella giornata di ieri. [...] Il suo passaggio a Roma ha destato qualche sospetto, ma in realtà si tratta solo di una visita di cortesia. La squadra di Ranieri è tra le migliori d'Europa nel breve periodo e ha attirato le attenzioni di mezzo mondo calcistico. Il tecnico olandese, dunque, non è collegato in nessun modo con la Roma del futuro. [...]

Non c'è nessun interessamento della Roma per l'olandese e viceversa. In passato altri allenatori avevano fatto tappa a Trigoria, vedi per esempio la visita di Montella ai tempi dell'era Mourinho. Ten Hag, comunque, è rimasto sorpreso dall'efficienza del centro sportivo giallorosso e si è fermato a parlare con Rensch. I due, del resto, hanno lavorato insieme ai tempi dell'Ajax, ottenendo grandi traguardi. Non poteva mancare uno scatto con il terzino destro. [...]

(corsport)