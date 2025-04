Tabù a San Siro, tocca a Ranieri: l'ultima vittoria è targata Mou

Ritorno al passato. Con un tabù da sfatare. Negli ultimi sedici confronti, la Roma ha battuto l'Inter solo una volta - ormai quasi tre anni fa - con José Mourinho in panchina, quando Dybala e Smalling guastarono la festa inaugurata dal vantaggio griffato Dimarco. [...] E' un ricordo lontano, ma Ranieri ha in tasca la formula per evocarlo di nuovo. [...] Così a San Siro (domenica alle 15) si sfideranno la miglior difesa del girone di ritorno (quella della Roma) contro il miglior attacco del campionato (quello dell'Inter). [...]

Domenica l'allenatore di San Saba vuole ritrovare la fiducia anche su un campo ostile alla Roma. Cercando di lasciarsi alle spalle i brutti ricordi: per Ranieri, quando si parla di Inter, non mancano. Non solo per la complicata esperienza sulla panchina milanese, nel 2012 salutata in anticipo rispetto al previsto, ma soprattutto per il duello scudetto perso due anni prima, quando aveva ereditato la Roma di Luciano Spalletti. [...] Per il resto, il bilancio di Ranieri contro l'Inter recita un copione triste: è la squadra più affrontata nel corso della sua carriera da allenatore, ma anche una di quelle meno battute (sette vittorie su 34 partite). [...]

(la Repubblica)