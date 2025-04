Svilar, estremo difensore di un popolo

Chi trova un portiere, trova un tesoro. E il riferimento a Svilar, ingaggiato dalla Roma a costo zero (...), oggi risorsa del club di Trigoria dal valore assoluto (...), è puramente voluto. Un punto fermo della Roma attuale e di quella del futuro. Almeno nelle speranze dei tifosi. E lo striscione che, sabato scorso, la gente della Sud gli ha dedicato, con un chiarissimo messaggio alla dirigenza (Svilar non si tocca, la sintesi), lo sta a testimoniare. Perché Mile sta dimostrando di essere un portiere affidabile come/quanto in pochi (forse) speravano. Se un portiere forte non è quello che non sbaglia mai (...) bensì quello che sbaglia poco o meno di altri, lui è un estremo difensore molto forte. Se un portiere per svolgere al meglio il proprio compito deve parare il parabile (...), Svilar raramente viene meno al proprio dovere. (...). Anche se va aggiunto che, talvolta, è scappato di pensare: questo ha parato un tiro imparabile. (...). Si parla da settimane della trattativa per allungare/ritoccare il suo contratto: oggi Mile è legato alla Roma fino al 2027 e guadagna una cifra relativamente bassa. Uno stipendio da riserva, non da primo della classe. Ovvio che chieda un nuovo accordo all'altezza del suo attuale valore, normale che la Roma giochi al ribasso. Ma il parere dei tifosi (...) non può essere trascurato: Svilar non si deve muovere dalla Capitale. Il popolo, si sa, sta sempre dalla parte del cuore. E oggi, innamorato, canta «Mile giorni di te e di me...».

(corsera)