Svilar e Guendouzi decisivi, Dovbyk e Castellanos assenti

LEGGO (A. AGN.) - Due gol di Romagnoli (voto 7,5) e Soulé (7) aprono e chiudono il derby di Roma, con un pari e patta che non accontenta nessuna delle due. Perentoria l'incornata del vantaggio del centrale della Lazio, che va vicino al gol anche in avvio e poi si occupa di Dovbyk (5), annullandolo. Millimetrico il pareggio dell'ex bianconero, con traversa e goal technology a convalidare l'1-1 dal limite.

Tra i migliori di casa Lazio anche Luca Pellegrini (6,5), autore dell'assist da fermo per l'1-0, e Guendouzi (7), che trascina il centrocampo biancoceleste sfiorando anche il gol. Tra i peggiori il Taty Castellanos (5), non pervenuto o quasi al rientro, come Dele-Bashiru e Dia (5,5 cadauno), il primo troppo macchinoso, il secondo troppo sprecone sotto porta.

Sul versante giallorosso, oltre a Dovbyk, dietro alla lavagna anche Lorenzo Pellegrini (5), impalpabile, e Paredes (5), ammonito e sostituito per demeriti. Sugli scudi anche Svilar (7,5), monumentale in 4 occasioni e senza colpe sul gol della Lazio, e Koné (6,5), corsa ed energia da vendere in copertura.