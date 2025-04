Svilar è da record. La Roma prepara l’offerta per tenerlo

Tecnicamente è una delle poche certezze per il presente e per il futuro, contrattualmente la questione va risolta il prima possibile. Mile Svilar è uno dei migliori portieri del campionato e su di lui, che ha il contratto in scadenza nel 2027 ma guadagna come quando era una riserva di belle speranze, ci sono tantissime attenzioni. (...) Il portiere serbo-belga dà la sensazione di essere un vero e proprio muro, contro cui si sono scontrati gli attaccanti laziali. La prestazione gli è valsa il premio di migliore in campo. “Avrei preferito – le sue parole – non vincere il premio ma la partita. La parata più difficile é stata quella del primo tempo, su Romagnoli, perchè non ho visto la palla arrivare”. Se dal punto di vista tecnico Svilar è ormai una certezza, il mancato rinnovo del contratto preoccupa e non poco i tifosi. I primi incontri tra Ghisolfi e l’entourage del calciatore hanno fatto registrare una distanza considerevole rispetto alla richiesta di 4 milioni netti d’ingaggio. La Roma, che punta sulla volontà dichiarata del calciatore (e della sua famiglia) di rimanere nella Capitale, sa bene che dovrà avvicinarsi parecchio a quella richiesta, partendo da una base di 3 milioni a salire, con l’aggiunta di bonus facili da raggiungere, perché sono in tante le società che stanno monitorando il portiere giallorosso. E visto che i nomi sono quelli del Chelsea e del Bayern Monaco sarà saggio intervenire in anticipo. Tra le parti c’è in sospeso anche il discorso che riguarda una clausola rescissoria che comunque sarebbe elevata e consentirebbe alla Roma di “consolarsi” (è arrivato a parametro zero) nel caso qualcuno decidesse di pagarla. (...)

(corsera)