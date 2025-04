Svilar-Di Gregorio: già 12 partite senza subire gol

Appena fuori dalla Champions si trovano Juventus e Roma, rispettivamente quinta e sesta in classifica, figlie di due stagioni diametralmente opposte come andamento. Entrambe, però, vantano un primato condiviso dopo 30 giornate; sono infatti loro i portieri che sono riusciti a mantenere più volte la propria rete inviolata in stagione, a quota 12. Mile Svilar e Michele Di Gregorio. Oggi potranno addirittura staccare il terzo collega in coabitazione sul primo gradino del podio, finterista Yann Sommer che ieri a Parma ha incassato due gol. (...) Per esempio, in campionato soltanto Sergej Milinkovic-Savic del Torino (75,2%) vanta una percentuale di parate più alta di Svilar (74,8%) e Mile ha più volte messo la firma sulla striscia aperta di sette vittorie di fila che ha rilanciato la Roma d'Europa. O, ancora, se si aggiunge Mattia Perin (oggi assente) al conto, i clean sheet bianconeri lievitano fino a 15 in 30 match. E gli hfghlights sono disponibili per tutti su YouTube per godersi le prodezze dei due. Buona visione.

(gasport)