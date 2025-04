Super Soulé: per la Roma doppia Joya

Non ha solo imparato dal suo idolo, Matias Soulé lo ha persino superato. Perché a Paulo Dybala un gol nel derby non è mai riuscito. [...] Non poteva farsi un regalo migliore per i suoi 22 anni da festeggiare oggi con tutto lo spogliatoio giallorosso. Perché Soulé ha scelto la notte perfetta per indossare la maschera e vestirsi da Dybala, sfoggiando quel sinistro parabolico così preciso da non accarezzare neanche la rete. [...] Non ha puntato verso la Curva Sud per festeggiare, Soulé è andato all'esterno, verso la panchina, dove sedeva il suo idolo. [...]

Dopo l'infortunio della Joya, Soulé avrebbe dovuto raccoglierne lo scettro: lo ha esibito nella serata più importante, iscrivendosi alla lista dei goleador dei derby in cui, per ora, Dybala non figura. Quella di domenica è la quarta rete in campionato. [...] Tutte reti spettacolari che dimostrano come i margini di miglioramento del classe 2003 siano ancora molti e per questo, quei 30 milioni spesi dalla Roma per portarlo a Trigoria in estate, siano un investimento più che legittimo. [...] Il tecnico giallorosso, finché ne avrà potere, continuerà a smussare i difetti di un giocatore che grazie ai suoi lampi ha portato sette punti alla causa giallorossa. [...]

(Tuttosport)