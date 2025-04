Super Dovbyk: Ranieri si affida al bomber ucraino

Il derby non è terra per i centravanti. Almeno per la Roma. Lo racconta la cronaca recente. [...] A decidere le ultime stracittadine sono stati altri: Mancini, Pellegrini, Strootman, Kolarov, Pedro, Mkhitaryan e Saelemaekers. Difensori, incursori, mezzepunte. Il numero 9 si è fatto da parte, lasciando spazio a chi arriva da dietro. [...] Questa sera tocca di nuovo ad Artem Dovbyk. Il suo primo derby lo ha visto da comparsa di lusso: utile, sì, per il lavoro sporco. Decisivo nell'assistere i compagni di squadra, ma mai veramente pericoloso. [...] Per questo Ranieri sta pensando ad una squadra equilibrata, ma offensiva. Per sostenere il suo bomber da 16 gol stagionali alla ricerca del primo gol pesante. Quello ad una big. [...] La lotta è serratissima. Solo questa mattina l'allenatore giallorosso scioglierà tutti i dubbi di formazione.

Messa da parte l'ipotesi doppio centravanti, più volte "bocciata" dallo stesso Ranieri per mancanza di alternative a partita in corso, spazio al doppio trequartista. Sono in quattro a giocarsi due maglie. Al primo posto c'è Baldanzi, elogiato da Sir Claudio nella conferenza stampa della vigilia. Subito dietro Soulé, sempre titolare nelle ultime uscite. Un po' più staccati invece sia il capitano Pellegrini, decisivo nella gara d'andata, che il giovane Pisilli. [...] In porta Svilar, linea difensiva formata da Celik a destra, Mancini centrale e Ndicka a sinistra. [...] Torna dal primo minuto Saelemaekers sull'out destro, conferma invece per Angelino sul lato opposto. Centrale ci sarà Koné, con Paredes favorito su Cristante. [...]

(la Repubblica)