Super dirigente o consigliere? Rebus Ranieri per la Roma

Prima Juventus e poi Lazio. Ecco la settimana romanista più importante della stagione. Per la rivalità, ma, soprattutto per le ambizioni Champions dei giallorossi, che con un altro passo falso potrebbero spegnersi definitivamente. [...] Ma nell’ambiente giallorosso continua a tenere banco tutto il resto. Il vero tema, oggi, sembra esser diventato il futuro di Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso ha ribadito a più riprese che a fine stagione lascerà la panchina ma, ancora oggi i contorni del suo incarico restano sfumati. [...] Nel corso dei mesi, le dichiarazioni del tecnico hanno alimentato dubbi più che certezze. All’inizio sembrava chiaro: "Ho iniziato nella Roma da giocatore e finirò come allenatore e dirigente". Ma da inizio anno il tono è cambiato. Ranieri si è definito impegnato 50 e 50 tra campo e futuro, coinvolto in un lavoro strategico con Ghisolfi e la proprietà. [...] Poi, col passare delle settimane, è emersa una certa voglia di staccare, rivelata al termine di Roma-Juventus: “Voglio vedere cosa c’è oltre il calcio. Non credo che sarò un dirigente, bensì un consigliere del presidente. Cambiano le prospettive e la visione“. [...] La paura tra i tifosi della Roma è che anche Ranieri possa trasformarsi nel parafulmine dei Friedkin, come già capitato con Mourinho prima e De Rossi poi. [...]

(La Repubblica)