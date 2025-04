Stadio della Roma, nodo archeologia: "In definizione il cronoprogramma"

A Pietralata gli scavi archeologici da parte dei tecnici della As Roma non sembrano prossimi al riavvio. Le prime trincee erano state realizzate la scorsa estate. Poi, un lunghissimo stop. [...] Il primo tentennamento arriva il 7 marzo. Qualche giorno prima la Roma aveva presentato la richiesta "formale di assenso alle attività di abbattimento/taglio delle alberature e di individui arborei per la conduzione di indagini archeologiche". [...] La risposta del Campidoglio è un capolavoro: "Si autorizza lo scavo nelle aree libere e, precisamente, dove non sono presenti elementi arborei o arbusti. Pertanto si esclude qualsiasi operazione di abbattimento". [...]

Siamo al 19 marzo. E dal Campidoglio, assessorato all'Ambiente, arriva un documento che contraddice un anno di vulgata. Per un anno, di fatto, il Comune ha sostenuto che su Pietralata non vi sia alcun bosco urbano. Ora [...] il Comune dice alla Roma che le attività di scavo a Pietralata "potranno essere realizzate solo a completamento della ricognizione di potenziale "area boscata"". [...] I sondaggi archeologici slittano di giorno in giorno da mesi. E senza il completamento non si può depositare il progetto definitivo anche se fosse ormai chiuso e pronto. [...]

Dopo un pomeriggio di frenetiche riunioni, in serata arriva una nota congiunta Comune-Roma: "Con riferimento al previsto riavvio delle indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione dello Stadio, Roma Capitale e A.S. Roma rendono noto che è in corso una definizione congiunta della pianificazione delle operazioni da attuare a partire dai prossimi giorni, dunque senza alcun tipo di ritardo rispetto a quanto annunciato". [...]

(Il Messaggero)