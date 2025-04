Stadio della Roma, martedì il progetto arriverà in Campidoglio

ILROMANISTA.EU (A. DE ANGELIS) - La prossima settimana segnerà un passo importantissimo per le sorti del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Infatti, come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, è atteso in Campidoglio il progetto (quasi) definitivo del nuovo impianto giallorosso. Una consegna che però non avrà i crismi dell’ufficialità. Il progetto non è ancora completo a causa del “blocco” sugli scavi archeologici [...]. Quello che avverrà è invece la messa a disposizione degli uffici capitolini della documentazione già completata, con particolare riferimento a tre aspetti centrali: l’impianto, la mobilità e la viabilità, ed infine la sostenibilità finanziaria.

[...] Non c’è quindi da aspettarsi una delegazione della Roma in pompa magna che si presenti al Campidoglio con i faldoni del progetto sotto braccio, quanto invece l’invio in copia digitale del materiale. Anche per questo sembra improbabileche la consegna possa avvenire lunedì prossimo, molto più realistico puntare su martedì, primo giorno utile della settimana.

