Stadio della Roma, il Comune dispone verifiche sul bosco

Il dipartimento Tutela Ambiente del Comune ha avviato una ricognizione per accertare se vada classificata come "area boschiva" la zona di Pietralata dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. [...] Il passaggio è fondamentale per l'avvio dei lavori mirati alla costruzione dell'impianto: nel caso in cui il Campidoglio dovesse riscontrare l'esistenza di un'area boschiva alcune piante potrebbero essere soggette a vincoli che ne complicherebbero la rimozione. [...] L'avvio della ricognizione si è reso opportuno, tra le altre cose, perché è stata la stessa Roma a rilevare la potenziale presenza di "un'area boschiva" nella relazione agronomica presentata al Campidoglio.

(corsera)