IL TEMPO (G. T) - Ospite speciale all'Olimpico. Erik ten Hag era presente in tribuna per assistere a Roma-Juve. L'olandese era sbarcato in tarda mattinata e aveva raggiunto un hotel nella Capitale, non passando inosservato. Al momento, non si registrano contatti con l'ex del Manchester per un futuro in giallorosso ma in poche ore nella Capitale non si è fatto che parlare di lui.