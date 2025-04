Spaccio in Curva Sud: arrestati tre ultrà del Gruppo Quadraro

Tre dei sei ultrà della Roma appartenenti al Gruppo Quadraro sono stati arrestati dalla Digos per spaccio di cocaina all'interno dell'Olimpico. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e sono già stati trasportati in carcere. Ma tutta questa indagine, potrebbe essere solo la punta dell'iceberg che potrebbe far puntare i riflettori su tutto l'ambiente della tifoseria estrema. [...]

A maggio dello scorso anno, la Digos tramite alcune intercettazioni hanno potuto accertare la vendita di dosi di cocaina nei bagni della Curva Sud. Se tre uomini sono stati presi, altri tre rimangono a piede libero. Tra questi anche Angelo Senese, fratello del re della droga a Roma, è lui che ha in mano il Gruppo Quadraro. [...] Centinaia gli scambi accertati, con un sistema molto rodato e basilare che fa vedere anche quanto fosse grande la richiesta.

L'investigazione è ora concentrata sullo scoprire cosa e chi c'è dietro a tutto ciò. A seguire il caso è ora la Direzione distrettuale antimafia. La droga era di buona qualità e ciò significa che l'approvvigionamento era più che sicuro. Le ipotesi fatte fino ad ora sono diverse e richiamano Tuscolano o Tor Bella Monaca. Si cerca inoltre chi potrebbe gravitare fuori dallo stadio, ma, che comunque lega i nomi del gruppo della Sud. [...] Nelle prossime settimane, potrebbero arrivare aggiornamenti. [...]

(Il Messaggero)